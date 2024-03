Mit einem neuen bifazialen Solarmodul für privat und Gewerbe geht Bauer Solar ab Juni an den Start. Außerdem bietet es zwei Baureihen ab Mai leistungsstärker an. Bauer Solar geht ab Juni 2024 mit einem neuen Glas-Glas-Modul an den Markt. Wie der Modulhersteller aus Rheinhessen mitteilte, handelt es sich um ein bifaziales Solarmoduls für preisbewusste Kunden. Es werde eine Spitzenleistung von 440 Watt aufweisen und über weiße Zellzwischenräume und bifaziale N-Type TOPCon Halbzellen verfügen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...