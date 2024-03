Die Traton-Aktie zieht am Dienstag um rund drei Prozent an. Auslöser ist eine neue Analysteneinschätzung von Barclays. Die Investmentbank hat das Kursziel nahezu verdoppelt und sieht den Konzern "zurück auf Erfolgskurs".Barclays hat das Kursziel für die Traton-Aktie deutlich von 26 auf 38 Euro angehoben. Die Einstufung bleibt weiterhin auf "Overweight". Die Gründe für diese Zielanpassung liegen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...