Die Anzeichen für eine Trendwende des Aktienkurses der Mainzer Biotech-Hoffnung verdichten sich. Doppelboden und bullishe Divergenzen sprechen für eine Erholungsrallye bei BioNTech.Gemeinsam mit dem Konkurrenten Moderna führte das Mainzer Unternehmen BioNTech am Dienstag die Notierungen innerhalb der Biotech-Branche an. Während sich Moderna um 8,7 Prozent steigern konnte, legte die deutsche Impfstoff- und Krebsforschungshoffnung immerhin um 5,5 Prozent zu. Angesichts einer technisch spannenden Ausgangslage könnte das erst der Anfang einer umfassenderen Rallye-Bewegung gewesen sein, wie der folgende Blick in den Chart verdeutlicht: …