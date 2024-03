Nachdem das Tesla-Werk in Grünheide seit Montagabend wieder mit Strom versorgt wird, soll die Produktion laut einem Medienbericht ab Mittwoch wieder in vollem Umfang laufen. Dadurch dürfte die Schadensumme für den US-Elektroautobauer niedriger ausfallen als zunächst befürchtet. Das "Handelsblatt" berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, dass die Tesla-Produktion in Grünheide bereits ab Mittwoch wieder vollumfänglich laufen soll. Hinweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...