Die beiden Unternehmen kündigen für Ende März eigene steckerfertige Photovoltaik-Anlagen mit Mikro-Wechselrichtern und "Intelligate Balcony"-Steuerungseinheit an. Der Schweizer Zell- und Modulhersteller Meyer Burger, der im Januar die Schließung seiner Modulproduktion in Deutschland angekündigt hat, kooperiert bei steckerfertigen Photovoltaik-Anlagen ("Balkonkraftwerken") mit dem Hersteller von Mikrowechselrichtern Solarnative, der die Serienproduktion seiner "PowerStick"-Wechselrichter derzeit noch hochfährt. "Die Kooperation zielt darauf ab, ein hochwertiges Balkonkraftwerk ‚Made in Germany' ...

