© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



DAX-Top-Wert Rheinmetall startete bislang schwungvoll in 2024 und konnte sich deutlich steigern. Inzwischen sieht der Chart allerdings sehr top-lastig aus, es droht eine Korrektur.Für die Aktie von Rheinmetall ging es zuletzt hoch hinaus. Angetrieben von steigenden Rüstungsausgaben legten die Papiere kräftig zu und verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um über 60 Prozent. Vor allem in den vergangenen Wochen haussierte die Aktie, seit dem Jahreswechsel steht ein Plus von etwa 45 Prozent zu Buche - die Rallye bekommt inzwischen aber deutliche Risse. //assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/03/12/rheinmetall-d-12032024.png Unübersehbare Top-Bildung Die Top-Bildung im Bereich von 440 …