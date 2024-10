Die Rheinmetall-Aktie ist einmal mehr am Sprung über die 500-Euro-Marke gescheitert. Mit rund drei Prozent Minus zählt der Rüstungskonzern am Donnerstag zu den schwächsten Werten im DAX. Für neue Impulse sollen die Zahlen in der kommenden Woche sorgen. DER AKTIONÄR zeigt, wie stark das Wachstum ausfallen dürfte.

