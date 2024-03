Vancouver (British Columbia), 11. März 2024 / IRW-Press / - Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FRA: V690) ("Neotech" oder das "Unternehmen"), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Abkommen (das "Abkommen") mit VR Resources Ltd. unterzeichnet hat, einem an der TSX-V notierten Unternehmen (TSX-V: VRR), um das Recht, den Titel und die Beteiligung am Seltenerdmetall- ("REE")-, Niob- und Phosphatprojekt im Nordosten von Ontario zu erwerben, das aus 224 nicht patentierten Abbauschürfrechten mit einer Größe von 4.617 ha besteht und als "Konzessionsgebiet Hecla-Kilmer" bezeichnet wird, was jedoch den üblichen Bedingungen unterliegt.

Die Vergütung für die Übernahme besteht aus einer ersten Zahlung von 600.000 $ in bar, zahlbar bis 8. April 2024, einer zweiten Zahlung von 400.000 $ in bar, zahlbar am Abschlussdatum, das voraussichtlich der 26. April 2024 oder ein anderes von den Vertragsparteien vereinbartes Datum sein wird, und der Ausgabe von 4.000.000 Stammaktien des Unternehmens, wobei am 26. April 2024 500.000 Aktien, am 26. April 2025 1.500.000 Aktien, am 26. April 2026 1.500.000 Aktien und am 26. Oktober 2026 500.000 Aktien ausgegeben werden. Die Stammaktien werden zum zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Marktpreis des Unternehmens gehandelt werden. Alle Aktien unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals, sagte: "Dieser Erwerb für unser diversifiziertes Portfolio an Seltenerdmetallen stärkt unsere Position und verdeutlicht unser Engagement gegenüber den Aktionären in unserem Bestreben, nach Übergangsmetallen zu suchen."

Eckdaten des Projekts

Hecla-Kilmer ist ein Projekt in einem frühen Explorationsstadium, das durch eine erstklassige Infrastruktur unterstützt wird. Das Projekt liegt im Norden Ontarios, nur 23 Kilometer vom Wasserkraftwerk Otter Rapids entfernt, und verfügt über eine aktive Eisenbahn- und Autobahnanbindung, was kosteneffiziente Feldprogramme ermöglicht. Das Projekt ist für weitere Bohrungen und Entdeckungen bestens aufgestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Ike Osmani, P.Geo., einem Berater des Unternehmens, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: info@neotechmetals.com

Telefone: +1 403-815-6663

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, und hält sämtliche Anteile an seinem Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet TREO, das 90 km nordöstlich von Prince George (British Columbia) entfernt liegt. Außerdem hat es Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia (Kanada)?.?

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens, einschließlich in Bezug auf zukünftige Explorationspläne bei diesen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und den Zugang zu wichtigen Beratern und Mitarbeitern, um die geplanten Arbeitsinitiativen zu absolvieren. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73915Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73915&tr=1



