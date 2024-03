AlsterResearch veranstaltete einen Roundtable mit der Rubean AG mit CEO Dr. Hermann Geupel und CTO/COO Jochen Pielage. Das Treffen bestätigte einen positiven Ausblick und den Eintritt des Unternehmens in eine Phase der Hyperskalierung. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie unter www.researchhub.de/events. Insbesondere ein bedeutender Vertrag mit Global Payments Europe hat zu einer erheblichen Erhöhung der zukünftigen Schätzungen geführt. Das Unternehmen erwartet ein signifikantes Umsatzwachstum im GJ24 auf EUR 2,2-2,5 Mio. mit weiterem exponentiellem Wachstum, um bis 2026/2027 zweistellige Umsätze und beeindruckende EBIT-Margen von rund 40% zu erreichen. Rubean plant eine Barkapitalerhöhung zur Unterstützung des Wachstums und zur Überbrückung von Cashflow-Lücken, mit dem Ziel, bis zu 10% mehr Aktien auszugeben. Die Zuversicht des Managements in die Entwicklung von Rubean und seine einzigartige Position auf dem Markt für mobile Zahlungsakzeptanz unterstützt AlsterResearch's BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 12,00, was ein Kurssteigerungspotenzial von fast 80% bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rubean%20AG





