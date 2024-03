Die Photovoltaik-Anlagen entstehen auf Gebäuden in Düren, Schwäbisch-Gmünd und Großbeeren bei Berlin. Der erzeugte Solarstrom dient vorrangig dem Eigenverbrauch. Der niederländische Photovoltaik-Spezialist für Logistik-, Handels- und Gewerbeimmobilien Sunrock errichtet drei Anlagen auf großen Logistikdächern von Panattoni: In Düren, Schwäbisch Gmünd und Großbeeren (Brandenburg) entstehen zusammen fast 7,1 Megawatt Photovoltaik-Leistung. Weitere Projekte sind in Planung, so die Partner. Panattoni ist einer der weltweit größten inhabergeführten Projektentwickler für Industrieimmobilien. Der erzeugte ...

