Washington - Der Preisauftrieb in den USA hat sich unerwartet beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Rate von 3,1 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent. Dies war so erwartet worden. Die Kerninflationsrate betrug 3,8 Prozent - nach ...

