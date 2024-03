Die energieintensive Industrie kann sich ab sofort mit Klimaschutzverträgen Investitionen in nachhhaltige Technologien fördern lassen. So sollen sie einen Anreiz bekommen, große Mengen an Treibhausgasen etwa durch grünen Wasserstoff zu vermeiden. Das Bundeministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat den Startschuß zur Ausschreibung der ersten Klimaschutzverträge in Deutschland gegeben. Konkret geht es laut Mitteilung des BMWK um das erste Gebotsverfahren des Förderprogramms Klimaschutzverträge. ...

