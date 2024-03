Die Aktie von Mercedes-Benz leidet am Dienstag unter einem schwachen Ausblick des Sportwagenbauers Porsche. Während viele Analysten bei der Porsche AG zurückrudern, wurden die Kursziele für die Aktie von Mercedes-Benz Stück für Stück nach oben gesetzt.Die Aktie von Mercedes-Benz liegt mit einem Plus von rund 20 Prozent im Jahr 2024 gut im Rennen. BMW kommt nur auf 10 Prozent plus, das Papier der Volkswagen AG kommt nur auf vier Prozent.Viele Analysten sehen für Mercedes weiteres Potenzial.Am Dienstag ...

