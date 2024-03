Visa will "Milliarden von Dollar" in die Cybersicherheit investieren, sagte CEO Ryan McInerney auf einer Konferenz am letzten Dienstag. Konkret soll das Geld sowohl zum Schutz des Zahlungssystems als auch zur Entwicklung von Dienstleistungen für die Kunden eingesetzt werden. Zudem sprach der CEO über das Thema KI."Cybersicherheit ist ein riesiges Thema für jedes Unternehmen auf dem Planeten, insbesondere für Finanzdienstleistungsunternehmen", so McInerney. Das Unternehmen wehre monatlich etwa eine ...

