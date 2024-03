Lorentzen & Sievers (L&S) auf der Fruit Logistica 2024: Erfolgreiche Neupositionierung und Synergien in der PRODINGER Gruppe schaffen deutlichen Mehrwert für alle Geschäftspartner. Die neue Standplatzierung in Halle 20 in Kooperation mit dem Stand des italienischen Partners INFIA in Halle 21 sowie die Integration in die PRODINGER Gruppe stieß nach Auskunft des Unternehmens...

