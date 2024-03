Ein stabiles Preisgefüge hält in Österreich an. Die Lage am österreichischen Speisekartoffelmarkt bleibt zu den Vorwochen unverändert. Auch wenn da und dort und in kleinem Umfang immer wieder neue Restmengen auftauchen, gehen die Lagerbestände bei den Händlern zur Neige. Der Verkauf der Ernte 2023 sollte in wenigen Wochen abgeschlossen sein, obwohl die...

