Der Durchschnittspreis für Tomaten auf den niederländischen Märkten liegt deutlich unter dem hohen Niveau der Vorjahre, aber auch in Spanien und Ungarn ist ein gravierender Preisfall zu beobachten. Bildquelle: Unsplash Niederlande In den Niederlanden lag in den Vorjahren Anfang März der Preis für große Rispentomaten bei etwa 2,5 EUR/kg, aber in diesem Jahr liegt...

