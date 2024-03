Elon Musk besucht sabotiertes Tesla-Werk in Grünheide ++ mehr E-Autos in ADAC-Pannenstatistik ++ Energiewirtschaft warnt vor Blackouts wegen Kohleausstieg ++ neue Streiks: Lufthansa wird immer mehr zur Bodenhansa ++ AfD gegen Verfassungsschutz: Prozess-Krieg in Münster ++ große Mehrheit will Obergrenze für Asylbewerber ++ Fahrschüler in Deutschland so schlecht wie noch nie ++ "Orgasmus-Päpstin" will Lehrerin D ...

