Zürich - Gerald Klinck wird zum 15. April neuer neuer CEO der Peach Property Group AG, einem Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Klinck blickt auf mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft zurück. Der 54-Jährige war unter anderem Mitglied des Executive Boards der Deutschen Wohnen Gruppe, Vorstand bei Vonovia sowie CFO und Co CEO der TLG Immobilien. Seit 2020 ist Klinck bei der Cureus GmbH, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...