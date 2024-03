Jona - Geberit hat im Geschäftsjahr 2023 den operativen Gewinn trotz eines Umsatzrückgangs leicht gesteigert. Der Reingewinn ging hingegen wegen eines Steuereffekts zurück. Die Dividende soll dennoch wie in den Jahren zuvor erhöht werden. Das Geschäftsjahr sei «ausserordentlich schwierig» gewesen, teilte der Sanitärtechnik-Konzern am Mittwoch mit. Wegen der rückläufigen Bauindustrie in Europa und auch im Vergleich zum hohen Niveau des Vorjahres seien ...

