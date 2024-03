NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Februar auf "Underperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Streiks hätten die Auslastung des Flughafenbetreibers am Airport Frankfurt belastet und positive saisonale Effekte überlagert, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schwach habe sich zuletzt das Passagieraufkommen an den brasilianischen Flughäfen entwickelt./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 02:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 02:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

