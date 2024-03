Lausanne - Der Hautpflege-Konzern Galderma will, wie Anfang März angekündigt, an die Schweizer Börse. Nun hat das Unternehmen weitere Details dazu kommuniziert. Die Aktie soll voraussichtlich am 22. März 2024 erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Im Rahmen des Börsengangs (IPO) wird Galderma eine Kapitalerhöhung durchführen und bis zu 40,5 Millionen neue Aktien schaffen, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte. Diese sollen dem Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...