Der Informatiker Robert Haas verantwortet bei Memodo ab sofort als Vice President die IT. Der Großhändler will damit Themen wie KI und Big Data stärker akzentzuieren. Der Münchner PV- und Speicher-Großhändler Memodo hat Robert Haas als Vice President für den Bereich IT berufen. Wie das Unternehmen mitteilte, kam Haas im Juni 2023 als Director IT zu Memodo und bekleidet seit Januar 2024 die neugeschaffene Rolle. In seiner globalen Funktion verantwortet der 38-jährige Münchner neben dem Bereich IT-Operations ...

