S Mile Solutions heißt das von Fraunhofer IST und Fraunhofer ISE gestützte Start-up, das mobile Versorgung für entlegene Regionen anbieten will. Die Basis sind mit Photovoltaik-Systemen ausgerüstete Pick-ups. Im südafrikanischen Stellenbosch ist das Hauptquartier der S Mile Solutions (Pty) Ltd, oder auch "Smart Last Mile Solutions", kurz "S Mile". Ziel des Unternehmens ist die Erbringung von Infrastruktur-Dienstleistungen auf der "letzten Meile", also in den von vorhandenen Strukturen nicht erreichten Gebieten. Und die sind ziemlich groß in der Sub-Sahara-Region, in der das Unternehmen mit seinen ...

