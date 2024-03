E.On schließt das Jahr 2023 auf bereinigter Basis mit einem Gewinnanstieg um 340 Millionen Euro auf 3,1 Milliarden Euro ab und kündigt die Zahlung einer Dividende an. Je Aktie will man 0,53 Euro als Dividende ausschütten, so der DAX-notierte Energiekonzern am Mittwoch, nachdem man 2023 die Ergebnisprognose übertroffen hat. Die Dividende will der Konzern ...

