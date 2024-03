Zürich - Der Kurs des Bitcoin ist momentan nicht zu stoppen. Nachdem die Kryptowährung am Montag die Marke von 70'000 US-Dollar erstmals klar überschritten hat, geht die Rekordjagd nach neuen Allzeithochs am Mittwoch weiter. Am Mittwochvormittag notiert die «Krypto-Leitwährung» an der US-Kryptobörse Coinbase bei 73'350 Dollar. In der Spitze erreichte der Kurs zuletzt ein neues Allzeithoch bei 73'710 Dollar. Innerhalb der letzten sieben Tage hat ...

