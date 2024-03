DAX über 18.000?: Adidas: Dividende stabil - VW: China bleibt hart - Zalando: Anleger jubeln!

Die miesen US-Inflationsdaten sind schon abgehakt. Der DAX zuckte einmal kurz und dann ging es weiter Richtung Norden. An der Wall Street wurde erst gar nicht gezuckt, es ging direkt weiter aufwärts. 18.000 - wir kommen!Da die Berichtssaison so gut wie gelaufen ist, bestimmt die Geldpolitik der Notenbank das Geschehen an den Märkten. Dabei scheint es niemanden zu stören, dass die US-Inflationsdaten Dienstag schlechter ausgefallen sind als erwartet. Die Verbraucherpreise zogen im Februar um 3,2 Prozent zum Vorjahresmonat an, nach 3,1 Prozent im Januar. Die wichtigere Kernrate, bei der Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden, lag mit 3,8 Prozent ebenfalls leicht über dem …

