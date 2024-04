Tagesausblick für 30.04.: DAX stagniert. Adidas, Amazon und VW mit Zahlen.

Der Start in die neue Woche verlief ruhig. Dabei pendelte der DAX® in einer engen Range um den Schlusskurs von Freitag. Nebenwerteindizes wie der MDAX® und SDAX® schnitten heute deutlich besser ab. Morgen sind die Blicke auf wichtige Wirtschafts- und Unternehmensdaten gerichtet. Zudem startet die Fed ihre 2-tägige Sitzung.

An den europäischen Anleihemärkten zeigte sich eine leichte Entspannung. Eine Trendwende zeichnet sich jedoch noch nicht ab. Morgen startet die 2-tägige Fed-Sitzung. Die meisten Experten erwarten jedoch, dass die US-Notenbank am Mittwoch auf den aktuellen Niveau läßt. Die beiden Edelmetalle Gold und Silber bewegten sich heute kaum. Ein vergleichbares Bild zeigte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Bank bildet wegen Klagen früherer Postbank-Aktionäre Rückstellungen in Milliardenhöhe. Die Aktie gab daraufhin deutlich nach. Evotec setzte den Erholungskurs heute fort und setzte sich an die Spitze des MDAX®. Der Modekonzern Hugo Boss hält Ausschau nach Zukäufen und geht wieder auf Wachstumskurs. Seit dem jüngsten Kurstief bei EUR 48 zeigen sich einige Bullen. Die kurzfiristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten nach oben. Infineon stößt bei EUR 33,20 an einen dreifache Kreuzwiderstand. Ein Ausbruch über das Level könnte einen nachhaltigen Trendwechsel einleiten. Noch ist es jedoch nicht soweit. RWE erreicht erneut die Oberkante des seit Ende Februar gebildeten Seitwärtstrends. Gelingt nun der Ausbruch? Siemens Energy profitiert von positiven Analystenkommentaren und zieht Nordex mit.

Morgen werden unter anderem Adidas, Amazon, AMD, Covestro, Deutz, Fuchs Petrolub, Lufthansa, Mercedes-Benz, Nemetschek, Vonovia und VW Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. Commerzbank, GEA Group, Knorr Bremse und ProSiebenSat.1 landen zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: