Der Schweizer Bergbaukonzern Glencore hilft dem auf Batterierecycling spezialisierten Unternehmen Li-Cycle mit einer Liquiditätsspritze über 75 Millionen Dollar. Seit einer im November erfolgten Bauunterbrechung an einem neuen Werk in den USA ist klar, dass Li-Cycle mit einem finanziellen Engpass zu kämpfen hat. Bei den 75 Millionen Dollar von Glencore handelt es sich um eine Wandelanleihe. Der Geldgeber kann also die Option ziehen, seine Anleihe ...

