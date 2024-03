Eine Studie der KfW besagt, dass lediglich gut 15 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen von Frauen geleitet werden. Das sind 155.000 Frauen weniger in Führungspositionen als noch im Vorjahr.Insgesamt wird gut ein Viertel der Führungspositionen im Mittelstand von Frauen bekleidet. Wie viele Führungspositionen in einem Unternehmen von Frauen besetzt sind, hängt tatsächlich stark davon ab, ob ein Unternehmen von einer Frau oder von einem Mann geleitet wird.Eine der Ursachen für die Unterrepräsentation von Frauen auf der Führungsebene in KMUs ist die vergleichsweise ...

