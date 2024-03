Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG



Uzin Utz SE

DE0007551509



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

13.03.2024

Kursziel: 55,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Uzin Utz verbessert Ergebnis in Q4 deutlich



Uzin Utz hat jüngst vorläufige Eckwerte für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht, die sowohl im Umsatz als auch beim operativen Ergebnis etwas besser ausfielen als von uns zuletzt antizipiert. Das vollständige Zahlenwerk und die Guidance für 2024 wird das Unternehmen mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 28. März bekannt geben.

[Tabelle]



Top Line weitgehend stabil, Profitabilität stärker als erwartet: Der Konzernerlös belief sich in 2023 auf 479,3 Mio. EUR (-1,6% yoy) und lag damit leicht oberhalb unserer Prognose (477,9 Mio. EUR), erreichte aber erwartungsgemäß nicht das Rekordniveau des Vorjahres (487,1 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund des Rückgangs der Bauleistung insbesondere in den europäischen Kernabsatzmärkten von Uzin Utz erachten wir diese Entwicklung als respektabel. Vor allem ergebnisseitig überraschte das Unternehmen mit einem nur leichten Rückgang des EBITs auf 34,5 Mio. EUR positiv (MONe: 33,0 Mio. EUR; Vj.: 36,3 Mio. EUR). Wenngleich infolge höherer Tariflöhne in Deutschland und inflationsbedingter Einmalzahlungen der Personalaufwand im Verhältnis zum Anstieg der Mitarbeiteranzahl überproportional zulegte, normalisierte sich der Materialaufwand im Jahresverlauf. Zudem erzielte Uzin Utz positive Kosteneffekte aus fortlaufenden Einsparungsmaßnahmen, ohne diese jedoch genauer zu quantifizieren. In Summe führte dies auf Gesamtjahressicht zu einer etwas höher als erwarteten EBIT-Marge i.H.v. 7,2% (MONe: 6,9%; Vj.: 7,5%). In Q4 gelang sogar eine erhebliche EBIT-Steigerung auf 7,7 Mio. EUR (+34,0% yoy). Die unterjährig angepasste Guidance (Umsatz auf Vorjahresniveau; moderater Rückgang beim EBIT) wurde damit knapp erreicht. Weitere Ergebniskennziffern legte das Unternehmen bislang nicht vor, die deutliche Stabilisierung der Marge in Q4 lässt u.E. aber einen robusten Ergebnisausblick erwarten.



2024 von Unsicherheiten behaftet: Trotz des positiven Jahresabschlusses rechnen wir in 2024 marktbedingt mit anhaltendem Gegenwind. So sind die Geschäftserwartungen im hiesigen Bauhauptgewerbe laut

ifo-Geschäftsklimaindex im Februar auf den geringsten Wert seit 1991 gesunken. Nach einem realen Umsatzrückgang von 5,2% yoy in 2023 erwartet der Hauptverband der deutschen Bauindustrie für 2024 eine weitere Kontraktion um rund 3,5% yoy. Wenngleich wir Wachstumsimpulse insbesondere aus den außereuropäischen Wachstumsmärkten erwarten (MONe: Umsatzanteil ca. 20%), dürfte dies die Schwäche im Heimatmarkt bestenfalls kompensieren. Vor diesem Hintergrund gehen wir für 2024 von einem weiteren Seitwärtsschritt im Umsatz und einer stabilen Marge aus. Das für 2025 ausgerufene Mittelfristziel (Umsatz >550 Mio. EUR; EBIT-Marge >8%) halten wir vor allem umsatzseitig nach wie vor für zu ambitioniert.



Fazit: Wir erachten Uzin Utz weiterhin als Qualitätsunternehmen, das denkbar schwache Marktumfeld lässt u.E. aber bis auf Weiteres keine Wachstumsprünge zu. Dennoch ist die Aktie schon auf Basis des aktuellen Ertragsniveaus im historischen Vergleich attraktiv bepreist (Ø10Y: KGV 14,5x; EV/EBIT: 11,0x; KBV 1,7x), sodass wir unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 55,00 EUR unverändert beibehalten.







