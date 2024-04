Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG



Uzin Utz SE

DE0007551509



Kaufen

04.04.2024

Kursziel: 60,00 EUR (zuvor: 55,00 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Positiver Ausblick verdeutlicht Resilienz in der Baukrise

Uzin Utz hat jüngst den Geschäftsbericht 2023 vorgelegt. Nachdem Mitte März bereits vorläufige Zahlen zum Konzernumsatz und -EBIT veröffentlicht worden waren, standen für uns nun die Earnings Quality und die Guidance für 2024 im Vordergrund. Beides bot positive Überraschungen, was unsere Überzeugung vom Investment Case bestärkt.



Jahresüberschuss, Free Cashflow und Dividende fallen höher als erwartet aus: Auf Basis der vorab gemeldeten Eckwerte für den Konzernumsatz (479,3 Mio. EUR; Vj.: 487,1 Mio. EUR) und das EBIT (34,5 Mio. EUR; Vj.: 36,3 Mio. EUR) hatten wir unsere Erwartungen hinsichtlich des Nettoergebnisses zuletzt leicht erhöht (vgl. Comment vom 13. März). Der finale Jahresüberschuss lag aufgrund eines etwas besseren Finanzergebnisses mit 22,6 Mio. EUR (Vj.: 25,3 Mio. EUR) noch etwas über unserer letzten Prognose (MONe: 21,7 Mio. EUR). Auch der angekündigte Dividendenvorschlag i.H.v. 1,60 EUR je Aktie (MONe: 1,50 EUR) überrascht uns positiv und bedeutet trotz des leichten Ergebnisrückgangs eine zumindest gleichbleibende Dividende, wobei die Ausschüttungsquote mit knapp 36% nach wie vor moderat ausfällt. Ohnehin macht die Dividendenzahlung (rd. 8,1 Mio. EUR) nur einen Bruchteil des starken Cashflows aus. So erzielte Uzin Utz nach einem in 2022 äußert schwachen FCF (-33,7 Mio. EUR) nun einen hohen freien Barmittelzufluss von 28,5 Mio. EUR (MONe: 8,2 Mio. EUR). Hintergrund dessen ist, dass dem Unternehmen eine stärkere Rückführung des Working Capitals gelang (Quote: 18,9%; -290 BP yoy) und die CAPEX nach Inbetriebnahme des neuen Werks in Waco (Texas) mit 20,2 Mio. EUR etwas niedriger als von uns antizipiert ausfielen (MONe: 22,5 Mio. EUR; Vj.: 40,9 Mio. EUR).

Guidance für 2024 stellt Wachstum in Umsatz und Ergebnis in Aussicht: Für 2024 deuten die Baukonjunkturprognosen für vier der sechs Kernmärkte von Uzin Utz auf eine Kontraktion der Bauleistung hin. Dennoch avisiert der Vorstand z.B. angesichts einer insb. für Deutschland, Frankreich und die Schweiz erwarteten Verlagerung vom Neubau in die Sanierung sowie der Erweiterung der Geschäftsvolumina in den USA für das laufende Geschäftsjahr entgegen unserer bisherigen Prognose ein leichtes Wachstum der Erlöse. Ertragsseitig sieht der Konzern zahlreiche Faktoren (z.B. Transportkostenreduktion infolge der verbesserten Kundennähe in Waco), um dem in allen Bereichen noch vorherrschenden Kostendruck wirksam entgegenzusteuern und bei gleichbleibender Marge auch einen leichten Anstieg des EBITs zu verzeichnen. Der optimistischere Ausblick steht im Einklang mit einem zuletzt geringfügig verbesserten Sentiment im Bausektor und deutet u.E. darauf hin, dass die Branche im Verlauf des Jahres 2024 die Talsohle durchschreiten sollte. Dementsprechend erwarten wir bei Uzin Utz für Q1/24 zwar einen leichten Rückgang der im Vorjahr noch von Wachstum geprägten Top Line (Umsatz Q1/23: 121,2 Mio. EUR; +4,2% yoy), jedoch bereits eine Verbesserung des zuvor von Inflationskosten belasteten Ergebnisses (EBIT Q1/23: 7,9 Mio. EUR; Vj.: 8,5 Mio. EUR). Auch insgesamt erachten wir einen Ergebnisanstieg gegenüber der Umsatzsteigerung inzwischen als die kleinere Herausforderung und heben unsere Prognosen für 2024 ff. moderat an. Nach wie vor gehen wir aber davon aus, dass das 2025er-Ziel (Umsatz >550 Mio. EUR; EBIT-Marge >8%) frühestens 2026 erreicht wird.



Fazit: Uzin Utz überzeugt einmal mehr mit Resilienz und Ertragsqualität. Diese Stärken des Geschäftsmodells sehen wir in der aktuellen Bewertung unzureichend reflektiert. Wir erhöhen unser DCF-basiertes Kursziel auf 60,00 EUR (zuvor: 55,00 EUR) und bekräftigen das Rating 'Kaufen'.





