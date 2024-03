Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch leicht zugelegt. Mit starken Vorgaben der Wall Street im Rücken gewann der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone am späten Vormittag 0,58 Prozent auf 5012,08 Punkte. Damit notierte er erstmals seit dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends über der runden Marke von 5000 Zählern. Der französische Leitindex Cac 40 zog mit 0,55 Prozent auf 8131,32 Punkte ähnlich stark an, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...