Hallo zum "eMobility update"! Nachdem die Tesla-Fabrik in Grünheide seit Montagabend wieder Strom hat, kann wohl schon heute die Produktion anlaufen. Außerdem geht es bei uns heute um die großen Ambitionen von BYD und einen ziemlich heftigen Social Media Fail, für den die Autobahn GmbH im Netz reichlich Spott geerntet hat. 1 - Tesla-Werk in Grünheide könnte schon heute Vollbetrieb erreichenNachdem das Tesla-Werk in Grünheide seit Montagabend wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...