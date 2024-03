Die Aktie von Evonik hängt nun bereit seit mehreren Wochen am Bereich um die Marke von 17 Euro regelrecht fest. Für den Essener Chemieriesen gibt es heute immerhin eine gute Nachricht: So gewährt die Europäische Investitionsbank (EIB) Evonik ein Darlehen von 500 Millionen Euro für die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa.Die Finanzierung solle dabei helfen, dass das Unternehmen schneller umwelt- und klimafreundlicher werde, teilten die EIB und der MDAX-Konzern mit. ...

