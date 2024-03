Das Recycling von Solarmodulen will das Fraunhofer CSP effizienter gestalten. Dazu entwickelt das Institut in einem neuen Vorhaben Technologien für eine bessere Rückgewinnung der zentralen Materialien. Das Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP will in einem Vorhaben neue Technologien für Solarmodule und deren Recycling entwickeln. Wie das CSP mitteilte, ist das Recycling von alten Solarmodulen ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit in der Solarindustrie. Solarmodule enthalten verschiedene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...