Obwohl das Tesla-Werk in Grünheide mittlerweile wieder am Netz ist, notiert die Aktie am frühen Nachmittag rund zwei Prozent unter ihrem Vortagesschlusskurs. Grund dafür ist ein Downgrade der US-Bank Wells Fargo. Sie stufte das Papier nicht nur von "Equal-Weight" auf "Underweight" herunter, sondern strich auch das Kursziel kräftig zusammen.Laut Wells Fargo gäbe es frische Risiken für die EV-Verkaufsvolumina, da Preissenkungen nicht mehr so viel Einfluss hätten wie zuvor. Analyst Colin Langan geht ...

