Der Chemiekonzern Evonik hat am Mittwoch von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten. Damit sollen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa finanziert werden. Im Fokus stehen nachhaltige Produkte.Das Darlehen soll über einen Zeitraum von sechs Jahren nach Inanspruchnahme für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa eingesetzt werden. ...

