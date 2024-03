Teilen: Der US-Dollar (USD) hat es schwer, am frühen Mittwoch eine Erholungsdynamik zu entwickeln. Nachdem er am Dienstag leichte Tagesgewinne verbuchen konnte, hält sich der USD Index (DXY) am europäischen Morgen knapp unter 103,00. Die US-Wirtschaftsdatenbank wird im Laufe des Tages keine besonders wichtigen makroökonomischen Daten veröffentlichen. ...

