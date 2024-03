Gibt es etwa noch eine bessere KI-Aktie als der Tech-Gigant Nvidia? Ein Top-Experte offenbart nun: Die großen Chancen warten woanders Künstliche Intelligenz (KI) ist nach wie vor das Top-Thema an der Börse. Die Begeisterung, die vor allem 2023 aufkam, scheint ungebrochen und Tech-Giganten wie Nvidia liegen seit Jahresanfang schon wieder über 90 Prozent im Plus. Doch gewinnt das KI-Rennen am Ende eine Aktie, die viele Anleger derzeit gar nicht auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...