Ecolab Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention anbietet, die den Menschen und die lebenswichtigen Ressourcen schützen, gab heute bekannt, dass es dank des Abschlusses eines Windparkprojekts mit dem globalen Unternehmen für erneuerbare Energien, Low Carbon, genügend sauberen Strom für die Stromversorgung von 100 seiner europäischen Niederlassungen bezogen hat.

2022 schlossen Ecolab und Low Carbon eine Vereinbarung zur Entwicklung des Windparks Mörknässkogen an der Westküste Finnlands in der Nähe der Stadt Vaasa. Jetzt hat der Windpark den vollen kommerziellen Betrieb erreicht, und seine 30-MW-Kapazität wird jährlich etwa 100 GWh Strom erzeugen. Das reicht aus, um 30.000 Haushalte mit Strom zu versorgen und 20.000 Tonnen CO2e pro Jahr zu vermeiden.

Durch die Beschaffung des vom Windpark erzeugten Stroms wird Ecolab 100 des Stroms abdecken, der an allen seinen europäischen Standorten verbraucht wird, darunter 15 größere Büros, 26 Produktionsstätten und sieben Forschungs- und Entwicklungszentren. Damit erhöht das Unternehmen seinen weltweiten Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien auf 80 %. Dies ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg von Ecolab, bis zum Jahr 2030 weltweit 100 Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen, was eine Schlüsselkomponente der 2030 Auswirkungsziele von Ecolab darstellt.

"Wir glauben, dass wirklich nachhaltige Unternehmen sowohl ihre finanziellen als auch ihre ökologischen Ziele erreichen", sagte Christophe Beck, Vorsitzender und CEO von Ecolab. "Durch das Erreichen dieses Meilensteins in Europa werden wir die erneuerbare Energie beziehen, die wir für unseren Betrieb und für die Elektrifizierung unserer Fahrzeugflotte benötigen. Diese Bemühungen unterstützen unser kontinuierliches Wachstum und unsere Fähigkeit, unsere Kunden zu bedienen, während wir gleichzeitig unseren 2030 Impact Goals und einer 100% positiven Zukunft näher kommen."

"Wir freuen uns, dass das erste finnische Windkraftprojekt von Low Carbon in Betrieb genommen wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur weltweiten Steigerung der Kapazitäten für erneuerbare Energien", sagte John Isherwood, Geschäftsführer von Low Carbon. "Der 10-jährige PPA mit unseren Ecolab-Partnern unterstreicht unsere gemeinsame Vision einer Welt, die von erneuerbaren Energien angetrieben wird, und wird einen wichtigen Beitrag zur Versorgung Finnlands mit sauberer, sicherer Energie leisten.

Dieser jüngste Meilenstein im Bereich der erneuerbaren Energien baut auf den Fortschritten von Ecolab in Nordamerika auf, wo das Unternehmen durch die 2018 getätigte Investition in den Windpark Mesquite Star in Texas und die 2015 getätigte Investition in ein kommunales Solargartenprojekt in Minnesota 2020 100 erneuerbaren Strom erreicht hat.

Da die Stromnetze in den wichtigsten Märkten umweltfreundlicher werden, tragen die virtuellen Stromabnahmeverträge von Ecolab in Nordamerika und Europa dem Übergang des Unternehmens zu Elektrofahrzeugen Rechnung. Ecolab hat vor kurzem angekündigt, seine Vertriebs- und Serviceflotte in Nordamerika bis 2030 zu elektrifizieren.

Mit den Stromabnahmeverträgen und anderen Initiativen ist Ecolab auf dem besten Weg, seine Ziele für erneuerbaren Strom bis 2030 zu erreichen. Damit liegt das Unternehmen weit vor den Richtlinien von RE100 einer globalen Unternehmensinitiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2050 100 erneuerbaren Strom zu erzeugen.

Weitere Informationen über die 2030 Impact Goals von Ecolab finden Sie unter ecolab.com/corporate-responsibility/2030-impact-goals Weitere Informationen über Ecolabs Engagement für nachhaltiges Wirtschaften finden Sie unter ecolab.com/corporate-responsibility

Über Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention zum Schutz der Menschen und der lebenswichtigen Ressourcen und ein zuverlässiger Partner für Millionen von Kunden. Aufbauend auf einem Jahrhundert der Innovation erzielt Ecolab einen Jahresumsatz von 15 Milliarden US-Dollar, beschäftigt mehr als 48.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 170 Ländern auf der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen bietet umfassende wissenschaftlich fundierte Lösungen, datengestützte Erkenntnisse und einen erstklassigen Service, um die Lebensmittelsicherheit zu verbessern, eine saubere und sichere Umwelt zu erhalten und den Wasser- und Energieverbrauch zu optimieren. Die innovativen Lösungen von Ecolab verbessern die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit für Kunden in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Gastgewerbe und Industrie.

Über Low Carbon

Low Carbon erzeugt erneuerbare Energie im großen Maßstab, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wir bauen ein Netto-Null-Energie-Unternehmen auf, das den Planeten für künftige Generationen schützen wird. Diese Zielsetzung treibt uns an, für unsere Gemeinden, Investoren und die Umwelt zu sorgen. Wir sind seit langem eine zertifizierte B-Corporation und als Goldstandard für unsere Umweltauswirkungen anerkannt.

Wir investieren in, entwickeln und betreiben Solar-, Wind-, Energiespeicher- und Abfallverwertungsprojekte in ganz Großbritannien, Europa und Nordamerika. Wir tragen zur weltweiten Umstellung auf 100 erneuerbare Energien bei, indem wir bis 2030 20 GW an neuen Kapazitäten schaffen und betreiben.

Wir haben weltweit mehr als 8 GW an neuen erneuerbaren Energien in der Entwicklung.

Low Carbon hat eine Mission. Gemeinsam werden wir die Stromversorgung von morgen sicherstellen.

