Eine Studie zu den Wünschen von Bürgerinnen und Bürgern in Dänemark, Deutschland, Polen und Portugal ergibt klare Präferenzen für einen niedrigen Strompreis, geringere Abhängigkeit von Stromimporten und die Nutzung von Photovoltaik. Eine vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam durchgeführte Studie ("Visions for our future regional electricity system: Citizen preferences in four EU countries") hat mit der Befragung von 4103 Personen in Dänemark, Deutschland, Polen und Portugal ein Bild von den Vorstellungen der Menschen zum künftigen Energiesystem gezeichnet. In allen ...

