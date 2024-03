FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon nach detaillierten Jahreszahlen von 15,00 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energieversorger habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener könnten als einer der europäischen Marktführer im Bereich Netze und Vertrieb ein hohes Potenzial aus der Energiewende heben. Dieses werde durch die mittelfristig angepeilten höheren Gewinnziele und erheblich steigenden Investitionen deutlich sichtbarer. Zudem besitze das stabile Geschäftsmodell in volatilen Marktphasen eine gewisse Attraktivität./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 15:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 15:25 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

