FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben sich am Mittwoch etwas gegen ihre monatelange Talfahrt gestemmt. Die Papiere des Autohändlers zogen bis zum Handelsschluss um 12 Prozent auf 4,207 Euro an und setzten sich damit an die Spitze des SDax . Der Nebenwerteindex legte moderat zu.

Analyst Pal Skirta vom Bankhaus Metzler verwies als Antrieb zum einen auf den Kauf von Aktien durch den Vorstandschef Christian Bertermann. Dies bekräftige dessen Vertrauen in den zukünftigen Erfolg von Auto1. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit Anfang 2021 um rund 92 Prozent eingebrochen.

Zum anderen hat sich Skirta zufolge in den USA die Stimmung für Online-Gebrauchtwagenhändler verbessert, nachdem sich das Analysehaus Jefferies zuletzt positiv zu den Aktien von Carvana geäußert hatte. Jefferies hatte bei Carvana von Anzeichen für nachhaltige Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit gesprochen. Laut Skirta gehen wohl die Anleger davon aus, dass auch Auto1 einen ähnlichen Weg einschlagen könne, um die Profitabilität zu erhöhen und den Umsatz zu steigern./la/gl/jha/