Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Smart Equity AG für das Geschäftsjahr 2023 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresfehlbetrag von rund 0,1 Mio. EUR ab (Gj. 2022: Jahresfehlbetrag 1,9 Mio. EUR).



Im laufenden Geschäftsjahr 2024 können sich interessante Wertbeiträge für die Smart Equity AG aus der im Jahr 2018 eingegangenen Frühphasenbeteiligung an dem Technologieprojekt "peaq" ergeben. Aus diesem Technologieprojekt heraus ist ein Token ("KREST") an einer Kryptobörse liquide handelbar. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden bereits ertragswirksame Veräußerungserlöse in Höhe eines knapp sechsstelligen US$-Betrages realisiert. Ein Listing an Kryptobörsen des "peaq"-Tokens kann im Falle einer weiterhin erfreulichen Entwicklung der Blockchain-Märkte einen erheblichen Einfluss auf die Ertragssituation der Smart Equity AG im laufenden Geschäftsjahr haben.



Köln, 13. März 2024



