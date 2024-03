Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch nach einem etwas richtungslosen Handelsverlauf moderat im Plus geschlossen. Damit konnte der SMI den Aufwärtstrend nun bereits den sechsten Handelstag in Folge fortsetzen, wobei der Leitindex im Tagesverlauf nur ganz knapp die letztmals im Mai 2022 erreichte Marke von 11'800 Punkten verpasste. Insgesamt hätten auch weiterhin die Optimisten das Zepter in der Hand, meinte ein Händler. Auch die US-Inflationsdaten ...

