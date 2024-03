Coinbase hat am Dienstag nach US-Börsenschluss bekannt gegeben, eine Milliarde Dollar durch die Ausgabe von Wandelanleihen einsammeln zu wollen. Mit dem Geld will der Kryptbörsen-Anbieter laut eigenen Angaben zum einen Schulden zurückzahlen. Zum anderen soll es für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwendet werden, was eine heiße Spekulation zulässt.Die Anleihen mit einer Laufzeit bis 2030 werden institutionellen Investoren über eine Privatplatzierung angeboten und können nach Wahl des Unternehmens ...

