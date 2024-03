RICHMOND (dpa-AFX) - Der US-Tabakriese Altria will zur Finanzierung eigener Aktienrückkäufe einen Teil seines Aktienpakets am Brauereiriesen AB Inbev verkaufen. Wie Altria am Mittwoch in Richmond mitteilte, sollen 35 Millionen AB Inbev-Aktien verkauft werden. Das Volumen liegt laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bei bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar. Altria besitzt etwa zehn Prozent der Aktien des Brauereikonzerns. Altria biete die Aktien in einer Spanne von 60,75 bis 62,75 Dollar je Stück zum Kauf an, schreibt die Agentur unter Berufung auf eingeweihte Personen. AB Inbev habe sich zudem zum direkten Rückkauf von Aktien für 200 Millionen Dollar bereit erklärt./jha/