Die Cintas Corporation, ein Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Uniformen und Facility-Services spezialisiert hat, gab kürzlich die Übernahme eines familiengeführten Anbieters aus Pennsylvania bekannt. Diese Übernahme markiert einen strategischen Schritt zur Verbesserung der Marktposition und Erweiterung des Serviceangebots. Dieses Unternehmen, das seit über vier Jahrzehnten Uniformen und Facility-Serviceleistungen anbietet, war bisher in vier Bundesstaaten tätig und bringt dadurch eine wertvolle regionale Expertise in das bereits umfangreiche Dienstleistungsportfolio der Cintas Corporation ein. Die Cintas Corporation, die bereits über eine Million Geschäftskunden täglich dabei unterstützt, ihre Türen mit Zuversicht zu öffnen, wird ihre Fähigkeit, Kundenanlagen und Mitarbeiter in Bestform zu präsentieren, weiter ausbauen. Mit Produkten und Dienstleistungen, die von Uniformen über Matten, Mops, Handtuchservice [...]

