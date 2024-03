Da die Landwirte am Donnerstag einen neuen Protest in dem Hafengebiet von Antwerpen planen, wobei auch Aktionen in Gent, Seebrügge und Lüttich geplant sind, droht der Hafen von Antwerpen, mit rechtlichen Schritten dagegen vorzugehen, so berichtet Vilt.be. Zitaten der Vorsitzenden der Hafenverwaltung Antwerpen-Brügge, Annick De Ridder, zufolge fordert sie die Bundespolizei auf, bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...